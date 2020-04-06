Мастер-класс по саморазвитию и концерт Дианы Арбениной тюменцы увидят онлайн

| Фото: moi-portal.ru | Фото: moi-portal.ru

Мастер-классы по саморазвитию и творчеству, показ лучших короткометражек, спектакль и концерт ожидают жителей тюменского региона 6 апреля, сообщают организаторы платформы "Лучше дома".

В 16 часов для желающих пройти стажировку в крупной компании города откроется интерактивная доска-анонс работодателей, участвующих в программе стажировок. 12+

В 16 часов специалисты Центра Робототехники и АСУ Тюменской области научат создавать интерактивные презентации, которые пригодятся на работе и в учебе на мастер-класс по созданию интерактивных презентаций. 12+

В 17 часов начнется прямой эфир "МТрубка". 12+

С 17 до 18 часов пройдет мастер-класс "Самодисциплина как способ достижения успеха". Его проведет руководитель образовательного центра Ассоциации студенческих спортивных клубов России Дарья Липовецкая. 12+

В 18 начнется встреча с организатором Comics Art Tyumen Георгием Елаевым. Он расскажет о комиксах и о фестивале, который планируется провести в 2020 году, а также научит основам рисования комиксов в прямом эфире. 12+

В 19 часов стартует лекция драматурга Алексея Житковского: "Как начать и закончить пьесу". Алексей Житковский – участник и победитель конкурсов и фестивалей драматургии "Авторская сцена", "Первая читка", "Любимовка", "Евразия", "Действующие лица", "Исходное событие 21 век", "Ремарка", "Волошинский". Спектакли по его пьесам идут в театрах Москвы, Нижневартовска, Екатеринбурга, Омска, Нижнего Новгорода и других городов России. 16+

В 19 часов начнется вебинар профессора Московской школы управления "Сколково" Павла Лукша "Готовность к будущему. Что нужно делать сегодня, чтобы оказаться на волне завтра". Павел Лукш – эксперт в сфере навыков и моделей образования будущего. Основатель инициативы Global Education Futures. Инициатор, руководитель и один из соавторов проекта "Атлас новых профессий". С 2013 году в рамках сотрудничества России и Международной организации труда руководит созданием совместной международной методики форсайта компетенций для применения в развивающихся странах. Вебинар проходит в рамках проекта "Домашка ГО". 12+

В 20 часов онлайн-кинотеатр "Попкорн" вместе с Медиаполисом покажет короткометражное кино. В программе "Столица деревень", "Осколки", "Нокаут", "Спасибо мама", "Успеем!", "Невыполненное обещание". 12+

В 21 час Московский Театр Юного Зрителя приглашает на спектакль "Пьяный Амур". 12+

В 22 часа начнется онлайн-концерт Дианы Арбениной и "Ночных снайперов". Группа сыграет свой первый онлайн-концерт эксклюзивно в Яндекс.Эфире. Музыканты представят программу "Выжить вопреки". Выступление пройдет в домашней "снайперской" студии – для всех тех, кто также остался в эти дни дома. 12+