В исправительных учреждениях региона выбрали лучшие поделки осужденных

| Фото: УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Художественно-прикладной конкурс среди осужденных прошел в исправительных учреждений юга Тюменской области, сообщает региональное УФСИН.

На конкурс были представлены предметы изобразительного искусства, прикладного творчества, изделия культурно-бытового назначения. Среди поделок - традиционные картины, резные шкатулки, шахматы, панно, кованые изделия. Победителей определяли по критериям: художественная ценность, оригинальность и качество, возможность практического применения и массового изготовления, доступность используемых материалов.

В номинации живопись победил осужденный из ишимской ИК-6, в номинации панно осужденный из ЛИУ № 19, в художественной лепке победа досталась осужденному из КП-9, в прикладном творчестве не оказалось равных осужденному из ИК-1.