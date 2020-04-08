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В исправительных учреждениях региона выбрали лучшие поделки осужденных

Общество, 10:45 08 апреля 2020

УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Художественно-прикладной конкурс среди осужденных прошел в исправительных учреждений юга Тюменской области, сообщает региональное УФСИН.

На конкурс были представлены предметы изобразительного искусства, прикладного творчества, изделия культурно-бытового назначения. Среди поделок - традиционные картины, резные шкатулки, шахматы, панно, кованые изделия. Победителей определяли по критериям: художественная ценность, оригинальность и качество, возможность практического применения и массового изготовления, доступность используемых материалов.

В номинации живопись победил осужденный из ишимской ИК-6, в номинации панно осужденный из ЛИУ № 19, в художественной лепке победа досталась осужденному из КП-9, в прикладном творчестве не оказалось равных осужденному из ИК-1.

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# исправительная колония , осужденные , поделки

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