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Тюменцев зовут на воркшоп о робототехнических соревнованиях

Общество, 09:00 07 апреля 2020

организаторы воркшопа | Фото: организаторы воркшопа

Воркшоп "Робототехнические соревнования Кубок РТК: история, особенности подготовки и советы участникам" стартует в режиме онлайн 7 апреля в 12 часов, сообщают организаторы.

Эксперт федеральных робототехнических соревнований в Тюменской области Роман Штепин расскажет об истории соревнований, поделится лайфхаками с потенциальными участниками как пройти в финал соревнований и стать победителем.

Соревнования Кубок РТК придуманы ЦНИИ РТК (Санкт-Петербург) в 2013 году. Ежегодно по России проходят около десяти соревнований, в которых принимают участие сотни команд.

Соревнования в Тюмени стали первыми в России, которые по соглашению с федеральным организатором проводятся на собственном полигоне и являются официальными отборочными.

Тюмень проводит соревнования по федеральному расписанию четыре раза в год. Призеры попадают на всероссийский финал года, который проходит в декабре.

В 2019 году федеральные организаторы привели статистику участия команд во всех этапах Кубка РТК. По количеству участвующих команд Тюменская область находится на втором месте. На первом месте родина соревнований — Санкт-Петербург.

Зарегистрироваться на воркшоп можно по ссылке.

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# воркшоп , наука , обучение , соревнования

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