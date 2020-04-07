Тюменцев зовут на воркшоп о робототехнических соревнованиях
Воркшоп "Робототехнические соревнования Кубок РТК: история, особенности подготовки и советы участникам" стартует в режиме онлайн 7 апреля в 12 часов, сообщают организаторы.
Эксперт федеральных робототехнических соревнований в Тюменской области Роман Штепин расскажет об истории соревнований, поделится лайфхаками с потенциальными участниками как пройти в финал соревнований и стать победителем.
Соревнования Кубок РТК придуманы ЦНИИ РТК (Санкт-Петербург) в 2013 году. Ежегодно по России проходят около десяти соревнований, в которых принимают участие сотни команд.
Соревнования в Тюмени стали первыми в России, которые по соглашению с федеральным организатором проводятся на собственном полигоне и являются официальными отборочными.
Тюмень проводит соревнования по федеральному расписанию четыре раза в год. Призеры попадают на всероссийский финал года, который проходит в декабре.
В 2019 году федеральные организаторы привели статистику участия команд во всех этапах Кубка РТК. По количеству участвующих команд Тюменская область находится на втором месте. На первом месте родина соревнований — Санкт-Петербург.
Зарегистрироваться на воркшоп можно по ссылке.