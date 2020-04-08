Открыт прием заявок на конкурс грантов для российских немцев

| Фото: rusdeutsch.ru/ | Фото: rusdeutsch.ru/

Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе грантов "Российские немцы в авангарде будущего–2020" идет до 30 апреля включительно. Индивидуальные участники на реализацию проекта получат до 60 тыс. рублей, организации – до 290 тыс. рублей, сообщают организаторы конкурса.

Проекты должны отражать российско-немецкую идентичность и решать актуальные проблемы российских немцев; проекты, которые получат финансовую поддержку, должны быть выполнены до 20 декабря 2020 года.

Направления: издательские проекты; проекты в области культуры и искусства; проекты в сфере образования; в области науки; в сфере развития гражданского общества; в области спорта.

Результаты будут объявлены 25 мая и опубликованы на информационном портале российских немцев RusDeutsch. Заявки, списки достижений и рекомендательные письма принимаются по электронной почте avangard.ivdk@ivdk.ru.