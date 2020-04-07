Мемориальную доску Сергею Сироте открыли в Абатском районе

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Мемориальную доску уроженцу Абатского района Сергею Сироте, погибшему при исполнении воинского долга в Чечне, открыли в Шевыринской средней школе - филиале Банниковский СОШ Абатского района в марте 2020 года.

Сергей Сирота - выпускник этой школы. В армию призван в декабре 1994 года. В январе 1995 года прошел курс молодого бойца и получил звание младшего сержанта. Служил командиром отделения в войсковой части 3655, дивизии особого назначения в Ростовской области, в спецназе внутренних войск МВД России.

Как рассказывают родители, им часто приходили благодарственные письма за хорошее воспитание сына. Сослуживцы уважали Сергея за ответственность и быстрое принятие решений. 21 июля 1996 года Сергей погиб: его экипаж подорвался на мине во время выполнения специального задания. Сергею Сироте присвоен орден Мужества посмертно.

Евгения Шевцова