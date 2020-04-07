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Правительство отменило штрафные санкции за неоплаченные коммунальные услуги

Экономика, 12:59 07 апреля 2020

www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

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Штрафы и пени за неоплату коммунальных услуг не будут начислять до 1 января 2021 года, решение о введении временного моратория принято на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 6 марта, сообщается на сайте правительства России.

По мнению премьер-министра Михаила Мишустина, ситуация с коронавирусной инфекцией сильно отразилась на людях, нарушив привычный ритм их жизни, а зачастую - ударив по кошельку. Сгладить эти негативные явления – приоритет для правительства, поэтому принимаются дополнительные меры поддержки.

"Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги – газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут. При этом не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт и платы за жилье", - пояснил Михаил Мишустин.

Кроме того, месяцы моратория будут исключены и из расчета межповерочного интервала для приборов учета.

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# коммунальные услуги , пени , штрафы

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