В Тобольске открылся второй волонтерский штаб по доставке продуктов и лекарств

| Фото: Тобольский медицинский колледж во Вконтакте | Фото: Тобольский медицинский колледж во Вконтакте

Второй штаб волонтеров по доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости начал работу в Тобольске.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в городском центре добровольческого движения, дополнительный штаб создан, чтобы разгрузить работу центра социального обслуживания населения.

"Заявок пока меньше не становится. За вчерашний день мы отработали 76 просьб. 45 заявок составляли лекарства и 31 - продукты", - рассказал руководитель центра добровольческого движения Андрей Солдатов.

Телефон штаба центра добровольческого движения: 8(3456) 24-31-33. Заявки принимают с понедельника по субботу с 9 до 17 часов. Продолжает работу телефон штаба центра социального обслуживания населения - 8 (3456) 24-12-00. Заявки принимают ежедневно с 8 до 19 часов.

Всего сейчас в Тобольске работают 110 волонтеров, из них 64 волонтера-медика. Молодые люди помогают доставлять на дом продукты питания, предметы первой необходимости, лекарственные препараты одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, инвалидам, одиноким матерям, воспитывающим детей до трех лет, а также неполным семьям с детьми-инвалидами.

Евгений Новоселов