В Тюменской области за сутки выявили семь новых случаев COVID-19

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Семь новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Тюменской области за сутки. Всего в России за сутки подтверждено 1 тыс. 154 новых случая коронавируса в 43 регионах. Зафиксировано 11 летальных исходов, полностью выздоровели 88 человек, сообщает оперативный штаб Москвы.

Больше всех новых случаев заражения отмечено в Москве - 697.

Санкт-Петербург - 69

Московская область - 67

Брянская область - 32

Калининградская область - 29

Ставропольский край - 19

Пензенская область - 19

Ханты-Мансийский АО - 19

Ямало-Ненецкий АО - 18

Ивановская область - 14

Республика Дагестан - 13

Республика Коми - 11

Краснодарский край - 11

Волгоградская область - 11

Пермский край - 11

Тульская область - 10

Ростовская область - 8

Владимирская область - 7

Свердловская область - 7

Тюменская область - 7

Республика Ингушетия - 6

Саратовская область - 6

Орловская область - 5

Ярославская область - 5

Кабардино-Балкарская Республика - 5

Хабаровский край - 5

Калужская область - 4

Псковская область - 4

Республика Калмыкия - 4

Удмуртская Республика - 4

Омская область - 4

Белгородская область - 3

Карачаево-Черкесская Республика - 3

Чувашская Республика - 3

Иркутская область - 3

Республика Башкортостан - 2

Кировская область - 2

Ульяновская область - 2

Республика Северная Осетия - 1

Чеченская Республика - 1

Челябинская область - 1

Приморский край - 1

Республика Крым - 1

Всего в России зарегистрировано 7 тыс. 497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.