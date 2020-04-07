В Тюменской области за сутки выявили семь новых случаев COVID-19
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Семь новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Тюменской области за сутки. Всего в России за сутки подтверждено 1 тыс. 154 новых случая коронавируса в 43 регионах. Зафиксировано 11 летальных исходов, полностью выздоровели 88 человек, сообщает оперативный штаб Москвы.
Больше всех новых случаев заражения отмечено в Москве - 697.
Санкт-Петербург - 69
Московская область - 67
Брянская область - 32
Калининградская область - 29
Ставропольский край - 19
Пензенская область - 19
Ханты-Мансийский АО - 19
Ямало-Ненецкий АО - 18
Ивановская область - 14
Республика Дагестан - 13
Республика Коми - 11
Краснодарский край - 11
Волгоградская область - 11
Пермский край - 11
Тульская область - 10
Ростовская область - 8
Владимирская область - 7
Свердловская область - 7
Тюменская область - 7
Республика Ингушетия - 6
Саратовская область - 6
Орловская область - 5
Ярославская область - 5
Кабардино-Балкарская Республика - 5
Хабаровский край - 5
Калужская область - 4
Псковская область - 4
Республика Калмыкия - 4
Удмуртская Республика - 4
Омская область - 4
Белгородская область - 3
Карачаево-Черкесская Республика - 3
Чувашская Республика - 3
Иркутская область - 3
Республика Башкортостан - 2
Кировская область - 2
Ульяновская область - 2
Республика Северная Осетия - 1
Чеченская Республика - 1
Челябинская область - 1
Приморский край - 1
Республика Крым - 1
Всего в России зарегистрировано 7 тыс. 497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.