  • 7 апреля 20207.04.2020вторник
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени -1..-3 С 10 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

Общество, 14:08 07 апреля 2020

фото "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменские депутаты помогают пожилым горожанам пережить самоизоляцию

В Тюменской области зарегистрировано семь новых случаев заражения коронавирусом. Пришли повторные результаты анализов тех, кто был на карантине в Областной инфекционной больнице, рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Эти люди находились в изоляции - на карантине в областной инфекционной больнице. Пришли их повторные анализы. Среди семи человек, которые объявлены оперативным штабом правительства РФ, тяжелых больных нет. Все находятся в удовлетворительном состоянии. У некоторых наблюдается повышенная температура. Их обследуют на пневмонию, поскольку это один из сопровождающих диагнозов данной инфекции", - пояснила она.

Всего в Тюменской области диагноз "коронавирус" был поставлен 18 людям: четверо выздоровели, еще 14 – в Областной инфекционной больнице.

"Первый отрицательный анализ не дает 100% гарантии отсутствия заболевания. Анализы берутся в динамике: есть положительные результаты и на 3, и на 10 день. Обращаюсь к тем, кто сейчас находится на карантине: оставайтесь дома, не выходите, не заражайте других людей, не провоцируйте ситуацию для ужесточения мер самоизоляции", - подчеркнула Кузнечевских.

Жителям Тюменской области также не рекомендуют нарушать режим самоизоляции и напоминают, что из дома можно выходить лишь для покупки продуктов или лекарств, выгула домашних животных.

Екатерина Исаева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , Ольга Кузнечевских

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:00 07.04.2020Телефонным операторам Тюменской области помогает искусственный интеллект
14:42 07.04.2020Объем твердых коммунальных отходов в регионе вырос на треть
14:31 07.04.2020Московская филаромония покажет концерт симфонического оркестра
14:23 07.04.2020Шесть тысяч медицинских масок получили тюменские волонтеры