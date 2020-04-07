В Тюменской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

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В Тюменской области зарегистрировано семь новых случаев заражения коронавирусом. Пришли повторные результаты анализов тех, кто был на карантине в Областной инфекционной больнице, рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Эти люди находились в изоляции - на карантине в областной инфекционной больнице. Пришли их повторные анализы. Среди семи человек, которые объявлены оперативным штабом правительства РФ, тяжелых больных нет. Все находятся в удовлетворительном состоянии. У некоторых наблюдается повышенная температура. Их обследуют на пневмонию, поскольку это один из сопровождающих диагнозов данной инфекции", - пояснила она.

Всего в Тюменской области диагноз "коронавирус" был поставлен 18 людям: четверо выздоровели, еще 14 – в Областной инфекционной больнице.

"Первый отрицательный анализ не дает 100% гарантии отсутствия заболевания. Анализы берутся в динамике: есть положительные результаты и на 3, и на 10 день. Обращаюсь к тем, кто сейчас находится на карантине: оставайтесь дома, не выходите, не заражайте других людей, не провоцируйте ситуацию для ужесточения мер самоизоляции", - подчеркнула Кузнечевских.

Жителям Тюменской области также не рекомендуют нарушать режим самоизоляции и напоминают, что из дома можно выходить лишь для покупки продуктов или лекарств, выгула домашних животных.

Екатерина Исаева