  • 7 апреля 20207.04.2020вторник
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени -1..-3 С 10 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские депутаты помогают пожилым горожанам пережить самоизоляцию

Общество, 14:11 07 апреля 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Тюменская городская дума включилась в проект "Своих не бросаем" - депутаты вместе с волонтерами доставляют продукты питания одиноким пенсионерам.

Так, депутат Сергей Пыхалов и члены профсоюза сотрудников органов внутренних дел и Вооруженных сил Тюменской области доставили одиноким пенсионерам продукты и товары первой необходимости.

"Сейчас напряженное время для всех. Особо непросто приходится пожилым людям. Пенсионеры в группе риска, поэтому им рекомендовано на время прекратить походы по магазинам, аптекам и другим местам скопления людей. У нас сформировался активный волонтерский корпус, готовый оказать необходимую помощь пожилым тюменцам в период самоизоляции", – прокомментировал Сергей Пыхалов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гордума , депутаты , самоизоляция

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:00 07.04.2020Телефонным операторам Тюменской области помогает искусственный интеллект
14:42 07.04.2020Объем твердых коммунальных отходов в регионе вырос на треть
14:31 07.04.2020Московская филаромония покажет концерт симфонического оркестра
14:23 07.04.2020Шесть тысяч медицинских масок получили тюменские волонтеры