Тюменские депутаты помогают пожилым горожанам пережить самоизоляцию

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Тюменская городская дума включилась в проект "Своих не бросаем" - депутаты вместе с волонтерами доставляют продукты питания одиноким пенсионерам.

Так, депутат Сергей Пыхалов и члены профсоюза сотрудников органов внутренних дел и Вооруженных сил Тюменской области доставили одиноким пенсионерам продукты и товары первой необходимости.

"Сейчас напряженное время для всех. Особо непросто приходится пожилым людям. Пенсионеры в группе риска, поэтому им рекомендовано на время прекратить походы по магазинам, аптекам и другим местам скопления людей. У нас сформировался активный волонтерский корпус, готовый оказать необходимую помощь пожилым тюменцам в период самоизоляции", – прокомментировал Сергей Пыхалов.