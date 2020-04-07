В Тобольском районе председатель садоводческого товарищества незаконно отключил электричество

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Подача электроэнергии в садоводческом товариществе Тобольского района возобновлена после вмешательства прокуратуры, сообщает региональная прокуратура.

Руководитель СНТ "Заречное" в феврале 2020 года самовольно отключил энергоснабжение всего товарищества. Никаких уведомлений собственникам домов о предстоящем отключении от электроэнергии председатель не отправил.

Тобольский межрайонный прокурор внес в адрес председателя СНТ "Заречное" представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения которого на территории товарищества возобновлена подача электроэнергии в полном объеме.

В отношении председателя товарищества возбуждено уголовное дело по факту самоуправства.