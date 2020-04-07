  • 7 апреля 20207.04.2020вторник
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени -3..-5 С 11 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тобольском районе председатель садоводческого товарищества незаконно отключил электричество

Происшествия, 19:40 07 апреля 2020

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Подача электроэнергии в садоводческом товариществе Тобольского района возобновлена после вмешательства прокуратуры, сообщает региональная прокуратура.

Руководитель СНТ "Заречное" в феврале 2020 года самовольно отключил энергоснабжение всего товарищества. Никаких уведомлений собственникам домов о предстоящем отключении от электроэнергии председатель не отправил.

Тобольский межрайонный прокурор внес в адрес председателя СНТ "Заречное" представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения которого на территории товарищества возобновлена подача электроэнергии в полном объеме.

В отношении председателя товарищества возбуждено уголовное дело по факту самоуправства.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# садоводческие общества , Тобольский район , электричество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:37 07.04.2020Более миллиона рублей лишились тюменки, поверив телефонному мошеннику
19:40 07.04.2020В Тобольском районе председатель садоводческого товарищества незаконно отключил электричество
18:53 07.04.2020Три человека получили травмы в ДТП на железнодорожном переезде
18:34 07.04.2020Машина на летней резине въехала в дерево в центре Тюмени