Более пятисот рабочих и сто семьдесят спецмашин убирают снег на тюменских дорогах

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" ВК | Фото: портал "Тюмень - наш дом" ВК

520 рабочих, 363 единицы уборочной техники по улично-дорожной сети и более 170 спецмашин заняты расчисткой тюменских улиц. За прошедшие сутки в городе выпало 12 мм осадков - около половины месячной нормы апреля, сообщает администрация Тюмени.

"О приближении снегопада службы были предупреждены, поэтому, несмотря на то, что часть техники переведена на летний режим работы, организации, отвечающие за уборку снега, вовремя усилили меры по очистке улиц", – рассказал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

В условиях приближения снегопада опасные участки дорог – путепроводы, съезды с мостов, спуски, подъемы и перекрестки – обрабатываются противогололедными материалами.

В первые часы снегопадов снегоуборочная техника проводит патрульное прометание. Это предотвращает образование снежных накатов.

Прежде всего очищаются дороги с интенсивным трафиком. Особое внимание рабочие уделяют уборке снега с территории автобусных остановок и тротуаров, пешеходных переходов, мостов и путепроводов.