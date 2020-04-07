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В Омутинском районе наращивают производство молочной продукции

Экономика, 18:08 07 апреля 2020

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

42 вида молочных изделий выпускает мини-завод по переработке молока ООО "Новодеревенское" в Окуневском сельском поселении Омутинского района.

В их числе молоко, кефир, сметана, творог, мороженое, масло и сыры. Вся продукция сертифицирована и изготавливается из натурального сырья - его поставляет ферма ООО "Окуневское". Завод работает под торговой маркой "Добрый фермер". Продукцию реализуют в магазинах областного центра, Омутинского, Юргинского и близлежащих районов юга Тюменской области.

В штате мини-завода 18 человек, все - местные жители. Контролирует продукцию аккредитованная лаборатория при заводе. Сейчас предприятие работает над увеличением ассортимента и расширением рынка сбыта.

"В регионе создана отличная сырьевая база по производству и переработке пищевой продукции. Сельские предприниматели готовы удовлетворить спрос на продукты питания не только в районах области, но и обеспечить стабильные поставки продукции в Тюмень. В этом существенная роль малого бизнеса на селе", - отмечает пресс-служба Инвестиционного агентства Тюменской области.

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# молочная продукция , Омутинский район , производство

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