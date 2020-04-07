В Тобольске устраняют последствия подтоплений

| Фото: с личного аккаунта в Instagram Максима Афанасьева | Фото: с личного аккаунта в Instagram Максима Афанасьева

Погода способствует самоизоляции, но доставляет серьезные неудобства в местах регулярного подтопления улично-дорожной сети Тобольска. Часть таких участков планируем привести в порядок уже в 2020 году.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

"Где-то путем устройства "мокрых колодцев", где-то будем ремонтировать или делать новую ливневку, чтобы привести в порядок такие участки, которые регулярно подтапливает", - сказал он.

Подрядная организация 5 апреля с улиц Тобольска откачала 2 тыс. 212 кубометров воды.

Обо всех проблемных участках тоболяки могут сообщать на портал "Наш дом". Там эта информация будет не только отработана дорожными службами, но и систематизирована для дальнейшего полного устранения проблемы.

Если ситуация критичная, звонить по телефону: 24-30-46 (118).

Анжела Лебедева