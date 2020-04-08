Тобольские хирурги внедрили новый метод лечения переломов лучевой кости

| Фото: Ишимская областная больница № 4 | Фото: Ишимская областная больница № 4

Травматологи Областной больницы № 3 в Тобольске первыми в регионе стали выполнять эндопротезирование головки лучевой кости, сообщает пресс-служба медучреждения.

Новая методика хирургического лечения повреждений локтевого сустава позволяет добиться максимально быстрого и полного восстановления функции конечности, а также избежать развития осложнений, возможных при прежних подходах.

Как рассказал заведующий отделением травматологии областной больницы № 3 Алексей Гринь, врачи провели уже две операции с применением новой методики.

"Мы к таким операциям были готовы давно – освоена методика, в наличии имеются отечественные имплантаты всех размеров. Но в виду редкости самой травмы, операций по эндопротезированию головки лучевой кости пока проведено две. Первая состоялась в прошлом году. Сегодня пациентка чувствует себя хорошо, движения руки у нее восстановились в полном объеме. К тому же, нам удалось достичь хорошего косметического эффекта – никаких внешних проявлений травмы нет. Это очень важно для психологического комфорта человека", - отметил Алексей Гринь.

Оба пациента поступили в больницу экстренно с оскольчатыми переломами локтевого сустава: в первом случае головка лучевой кости раскололась на три части, во втором – на пять. Ранее при таких травмах, если собрать воедино костные отломки при помощи специальных спиц, винтов и пластин было невозможно, врачи вынужденно проводили резекцию головки лучевой кости – удаляли костные отломки и отсекали часть лучевой кости так, чтобы костные фрагменты не могли повредить мышцы и кровеносные сосуды. Нередко после такой операции рука пациента становилась слабее, развивалась лучевая косорукость — искривление в локтевом суставе.

Теперь тобольские хирурги-травматологи взамен поврежденного сустава устанавливают пострадавшему титановый имплантат. В результате часовой операции длина и опора лучевой кости восстанавливаются, становятся возможны движения в локтевом суставе. После такого вмешательства гипс не требуется, поэтому пациенту сразу же назначают реабилитационные мероприятия и занятия лечебной физкультурой. По словам врачей, после адаптации имплантата уже через два-три месяца функции локтевого сустава восстанавливаются полностью, и пациент может вернуться к привычным делам и даже заниматься спортом.

Свой опыт тобольские травматологи намерены представить коллегам из других городов.