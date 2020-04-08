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В 1/8 финала МФК "Тюмень" встретится с новокузнецкой командой

Спорт, 16:31 08 апреля 2020

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Чемпионат России среди команд высшей лиги по мини-футболу завершился досрочно. Два заключительных тура, в которых дублерам предстояло встретиться с командами из верхней части турнирной таблицы, не состоятся, сообщает пресс-служба МФК "Тюмень".

Среди них: "Корпорация АСИ", "Сиб-Транзит", "Факел-ГТС", "Сибиряк". В соответствии с занимаемыми местами определена сетка плей-офф. Тюменцы встретятся в 1/8 финала с командой "Сиб-Транзит".

"Конечно, очень жаль, что не доиграли чемпионат и сразу вступаем в плей-офф, но воспринимаем это с пониманием", - рассказал главный тренер "Тюмени" Николай Иванов.

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# мини-футбол , МФК Тюмень

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