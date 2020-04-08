Тюменский скалолаз Станислав Кокорин присоединился к акции Минспорта

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Заслуженный мастер спорта, пятикратный призер чемпионатов мира Станислав Кокорин из Тюменской области поддержал акцию Минспорта России "Тренируйся дома. Спорт – норма жизни", сообщили в Федерации скалолазания России.

Он одним из первых выложил свою домашнюю тренировку в соцсеть "ВКонтакте". К акции присоединился также мастер спорта международного класса, победитель Всемирных игр Дмитрий Тимофеев (Пермский край).

В течение апреля свои тренировки представят и другие титулованные скалолазы России. Ролики будут размещаться несколько раз в неделю. Все видео выполнены в едином стиле. Они наглядно демонстрируют специфику выполнения упражнений, количество повторений и подходов, время отдыха.