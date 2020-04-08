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Тюменский скалолаз Станислав Кокорин присоединился к акции Минспорта

Спорт, 11:30 08 апреля 2020

Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Заслуженный мастер спорта, пятикратный призер чемпионатов мира Станислав Кокорин из Тюменской области поддержал акцию Минспорта России "Тренируйся дома. Спорт – норма жизни", сообщили в Федерации скалолазания России.

Он одним из первых выложил свою домашнюю тренировку в соцсеть "ВКонтакте". К акции присоединился также мастер спорта международного класса, победитель Всемирных игр Дмитрий Тимофеев (Пермский край).

В течение апреля свои тренировки представят и другие титулованные скалолазы России. Ролики будут размещаться несколько раз в неделю. Все видео выполнены в едином стиле. Они наглядно демонстрируют специфику выполнения упражнений, количество повторений и подходов, время отдыха.

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# зарядка , Министерство спорта РФ , скалолазы , Станислав Кокорин

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