Тюменцев приглашают на бесплатные онлайн-тренировки
На бесплатные онлайн-тренировки в формате прямых эфиров в Инстаграм тюменцев приглашает сеть фитнес-клубов "Атлетик Джим". Поклонники активного образа жизни могут насладиться йогой, освоить зумбу и выполнить комплекс упражнений. Занятия проводят профессиональные тренеры.
Расписание прямых эфиров:
7 апреля
В 19 часов тренировку на все тело проведет Илья Байдецкий.
8 апреля
11 часов - калланетика, тренер Анастасия Анисимова.
12 часов - функциональная тренировка от Марии Заикиной.
13 часов - круговую тренировку на все группы мышц проведет Владимир Митин.
19 часов - хатха йога от Алии Якубовой.
9 апреля
12 часов - зумба от Анастасии Толкачевой.
19 часов - круговая тренировка на все тело от Ильи Байдецкого.
10 апреля
11 часов - танцетерапия Анастасии Анисимовой.
12 часов - тренировка "Ягодицы+пресс" от Марии Заикиной.
13 часов - круговая тренировка на все группы мышц от Владимира Митина.
11 апреля
11 часов - гибкая спина, тренер - Анастасия Анисимова.
12 часов - функциональная тренировка от Марии Заикиной.
12 апреля
10 часов - - хатха йога Алии Якубовой.
Подробную информацию можно получить также и в группе во "ВКонтакте".