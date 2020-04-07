Тюменцев приглашают на бесплатные онлайн-тренировки

| Фото: Атлетик Джим | Фото: Атлетик Джим

На бесплатные онлайн-тренировки в формате прямых эфиров в Инстаграм тюменцев приглашает сеть фитнес-клубов "Атлетик Джим". Поклонники активного образа жизни могут насладиться йогой, освоить зумбу и выполнить комплекс упражнений. Занятия проводят профессиональные тренеры.

Расписание прямых эфиров:

7 апреля

В 19 часов тренировку на все тело проведет Илья Байдецкий.

8 апреля

11 часов - калланетика, тренер Анастасия Анисимова.

12 часов - функциональная тренировка от Марии Заикиной.

13 часов - круговую тренировку на все группы мышц проведет Владимир Митин.

19 часов - хатха йога от Алии Якубовой.

9 апреля

12 часов - зумба от Анастасии Толкачевой.

19 часов - круговая тренировка на все тело от Ильи Байдецкого.

10 апреля

11 часов - танцетерапия Анастасии Анисимовой.

12 часов - тренировка "Ягодицы+пресс" от Марии Заикиной.

13 часов - круговая тренировка на все группы мышц от Владимира Митина.

11 апреля

11 часов - гибкая спина, тренер - Анастасия Анисимова.

12 часов - функциональная тренировка от Марии Заикиной.

12 апреля

10 часов - - хатха йога Алии Якубовой.

Подробную информацию можно получить также и в группе во "ВКонтакте".