ГИБДД: обстановка на дорогах Тюменской области остается напряженной

| Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru | Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru

Дорожная обстановка в Тюменской области остается напряженной из-за сложных погодных условий, сообщает региональная Гоставтоинспекция.

8 апреля в шесть часов сняли ограничения для движения грузового и пассажирского транспорта по федеральным автодорогам региона. "В рамках ограничения движения более двухсот большегрузов инспекторы полка ДПС припарковали на стоянки у кемпингов и обочин. ДТП в вечернее и ночное время, когда метеорологические условия были особенно тяжелыми, не допущено", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Сейчас под особым контролем сотрудников ГИБДД остается федеральная автодорога Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь из-за сильного ветра и снегопада переметы на проезжей части, несмотря на то, что дорожные службы в постоянном режиме проводят патрульную расчистку трассы.

Напомним, 7 апреля на дорогах Тюменской области произошли семь ДТП. В авариях погибли два человека, девять прлучили травмы. "Большинство аварий произошло из-за неправильного выбора скорости автомобилистами в сложных условиях. Самой аварийной стала автодорога Шадринск - Ялуторовск, здесь произошло два ДТП, в том числе одно массовое", – рассказала Анжела Борисова.

ГИБДД рекомендует участникам дорожного движения в условиях сложных погодных условий отложить дальние поездки. Те, кто уже в пути, должны выбирать безопасную скорость и дистанцию. В случае ухудшения видимости необходимо предпринимать дополнительные меры предосторожности вплоть до полной остановки либо на парковках и кемпингах, либо на обочине.