Пассажир и водитель Kia Rio погибли в ДТП в Заводоуковском районе

| Фото: "Уралуправтодор" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Уралуправтодор" во ВКонтакте (архив)

Два человека погибли в ДТП на 100-ом км трассы Тюмень - Омск в Заводоуковском районе 7 апреля. Авария произошла в 12 часов 20 минут, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, большегруз Volvo под управлением гражданина Монголии, развернуло на дороге и вынесло на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем Kia Rio, ехавшим со стороны Тюмени.

Водитель и пассажирка легкового автомобиля, жители с. Бердюжье, погибли на месте. Водитель фуры не пострадал.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проезд по федеральной автодороге в месте ДТП закрыт. Организован объезд через Заводоуковск и Падун.