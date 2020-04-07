  • 7 апреля 20207.04.2020вторник
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени -1..-3 С 10 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пассажир и водитель Kia Rio погибли в ДТП в Заводоуковском районе

Происшествия, 14:39 07 апреля 2020

"Уралуправтодор" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Уралуправтодор" во ВКонтакте (архив)

Два человека погибли в ДТП на 100-ом км трассы Тюмень - Омск в Заводоуковском районе 7 апреля. Авария произошла в 12 часов 20 минут, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, большегруз Volvo под управлением гражданина Монголии, развернуло на дороге и вынесло на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем Kia Rio, ехавшим со стороны Тюмени.

Водитель и пассажирка легкового автомобиля, жители с. Бердюжье, погибли на месте. Водитель фуры не пострадал.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проезд по федеральной автодороге в месте ДТП закрыт. Организован объезд через Заводоуковск и Падун.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:39 07.04.2020Пассажир и водитель Kia Rio погибли в ДТП в Заводоуковском районе
11:57 07.04.2020Мужчина на иномарке въехал в автогрейдер в Тюмени
11:32 07.04.2020Пожарные спасли двухквартирный дом в селе Казанское
09:35 07.04.2020В тюменском СНТ сгорел дом с мансардой