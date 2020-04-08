Ишимский "Кентавр" присоединился к скучающему флешмобу

| Фото: конный клуб "Кентавр" во "ВКонтакте" | Фото: конный клуб "Кентавр" во "ВКонтакте"

Сотрудники Ишимской федерации конного спорта и конного клуба "Кентавр" присоединились к забавному начинанию –#скучающийфлешмоб, который запустил Красноярский театр Пушкина.

В мероприятии принимают участие театры, спортивные комплексы, зоопарки, музеи и прочие учреждения России, закрытые на карантин и скучающие по своим посетителям.

"Самоизоляция – не повод киснуть! Это время освоить что-то новое. Вот и мы, участники проекта-победителя президентских грантов "На лошадке – в новую жизнь", стараемся проводить время с пользой. Нашли интересный флешмоб и присоединились – и люди, и животные нашего мини-зоопарка. Не смогла остаться в стороне даже конюшенная собака грозная Варежка", – рассказала президент Ишимской городской общественной организации "Федерация конного спорта" Евгения Пшеничникова.

На своей странице в соцсети участники грантового проекта осваивают новую форму взаимодействия с воспитанниками – проводят интересные прямые эфиры. Живые уроки – по два в неделю. Дают теоретические знания, рассказывают и показывают, как ухаживать за лошадьми, как общаться с животными. И если первый эфир собрал 600 учеников, то сейчас число посетителей выросло до полутора тысяч человек.

Инна Кондрашкина