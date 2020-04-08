Викуловские школьники быстро привыкли к дистанционному обучению

портал "ПроеКТОриЯ" во ВКонтакте портал "ПроеКТОриЯ" во ВКонтакте

Формат дистанционного обучения хорошо отработан в школах Викуловского района. Особых сложностей у школьников и родителей с этим нет.

Такое мнение высказала начальник отдела образования Викуловского района Ольга Филиппова.

"Мы давно работаем с учебными платформами Учи.ру, Яндекс.Учебник, sdamgia.ru. Активно подключились к мессенджерам, группам ВКонтакте, Одноклассниках. Традиционно работаем с порталом "Электронная школа Тюменской области", приложением "Образование72". Сформировано временное расписание и определены образовательные дисциплины для изучения", - отметила она.

С семьями, где нет компьютера или один компьютер на несколько детей-школьников, работа тоже налажена. Классные руководители общаются с ребятами по телефону, в отдаленные населенные пункты задания передают через глав сельских поселений. После работы школьников собирают и проверяют.

"Никто не отменял традиционные учебники, сборники заданий, ими тоже активно пользуемся", - добавила Ольга Филиппова.

В районном отделе открыта горячая линия, где родителям объясняют нюансы дистанционного обучения. Телефоны: 8 (34557) 2-39-75, 8 (34557) 2-38-76.

Евгения Шевцова