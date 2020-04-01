Серия семинаров "Пластмассовый мир" стартует 10 апреля

| Фото: www.utmn.ru/ | Фото: www.utmn.ru/

Новую серию семинаров "Пластмассовый мир" запускает сетевой исследовательский центр "Человек, природа, технологии" ТюмГУ. Ее посвятят взаимодействию между обществом и окружающей средой, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участниками семинаров станут ученые, общественные деятели, политики и деятели культуры. Каждое выступление будет сопровождаться дискуссией, где участники могут задать вопросы или прокомментировать прозвучавшие доклады. В зависимости от обстоятельств, встречи пройдут в онлайн-формате или очно в ТюмГУ.

Первый онлайн-семинар "Пластмассовый мир" начнется 10 апреля в 11 часов (мск) на платформе Zoom и будет посвящен промышленному загрязнению окружающей среды в Российской империи и в современной России. Экспертами выступят докторант Центра Рэйчел Карсон (Мюнхен) Андрей Виноградов и руководитель проекта "Nebo" Игорь Шпехт.

По словам организаторов встречи, борьба с загрязнением всегда осложнялась противоречиями между интересами горожан, промышленников, чиновников и требовала участия ученых-экспертов в качестве арбитров. Промышленное загрязнение во все времена было тесно связано с вопросами экологической справедливости и провоцировало развитие гражданской науки. Присоединиться к онлайн-семинару можно здесь, идентификатор конференции: 962 949 8740, пароль: 564528.