Около ста тридцати повреждений зафиксировали в Тюмени из-за снегопада

| Фото: vk.com/tmnourhome | Фото: vk.com/tmnourhome

126 инцидентов различного рода зафиксировали в Едином центре оперативного реагирования в Тюмени в период сильного ветра и снегопада 7 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.

Поступила информация о 12 случаях падения деревьев, 67 случаях обрыва проводов, что привело к отключениям потребителей. В основном проблемы возникли в частном секторе. По информации ресурсоснабжающих компаний, в городе работает около 100 ремонтно-восстановительных бригад различных организаций (в том числе 16 – СУЭНКО, 13 – компании "Россети Тюмень").

Возникали кратковременные перебои в электроснабжении Метелевского водозабора, которые не повлияли на давление в системе водопровода в городе, но потребовали перезапуска работы насосного оборудования. Сейчас водозабор работает в штатном режиме.

Зафиксировано 20 случаев срыва элементов кровель многоквартирных домов.В одном из домов по ул. Чернышевского порывом ветра повредило кладку балкона на девятом этаже. Повреждения в многоквартирных домах устраняют управляющие компании.

Последствия неблагоприятных погодных явлений планируется полностью устранить до конца дня 10 апреля. В первую очередь планируется закончить восстановление электроснабжения жилого сектора.