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Яйца освятили к Пасхе на птицефабрике "Пышминская"

Общество, 11:45 09 апреля 2020

птицефабрика "Пышминская" | Фото: птицефабрика "Пышминская"

Около 15 млн освященных яиц поставит к Пасхе в магазины Тюменской области и УФО птицефабрика "Пышминская".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала коммерческий директор предприятия Лидия Лысова.

Она добавила, что таинство освящения прошло с соблюдением установленных санитарных требований. Все сотрудники птицефабрики обеспечены средствами индивидуальной защиты и трудятся в масках и перчатках. Протоиерей Максим (Иванов) также находился в маске.

"Освящаем яйца уже около 15 лет. В нынешнем году в режиме самоизоляции это особенно актуально. Верующие не смогут перед Пасхой попасть в храмы и освятить продукты. Значит, яйца попадут к ним уже освященными!" - подчеркнула Лидия Лысова.

Узнать освященные яйца просто, все они идут с пометкой "освящено".

Лидия Лысова пояснила, что все яйца на фабрике белые, потому что получены от несушек породы ломан белый – одной из самых продуктивных в мире.

Напомним, птицефабрика "Пышминская" основана более 50 лет назад. В год с конвейера сходит около 400 млн яиц. Предприятие единственное в России содержит птицу двумя способами: клеточным и напольным, как у бабушки в деревне.

птицефабрика "Пышминская" | Фото: птицефабрика "Пышминская"

Инна Кондрашкина

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# освящение , Пасха , птицефабрика , самоизоляция , яйца

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