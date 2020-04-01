Бесплатный вебинар о налогообложении и бухгалтерском учете пройдет для НКО

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Бесплатный вебинар о налогообложении и бухгалтерском учете в НКО проведет Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций 14 апреля, начало в 10 часов по мск, сообщает Фонд президентских грантов.

Вебинар проведут президент Ассоциации "Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций" Павел Гамольский и руководители организаций по предоставлению аудиторских и бухгалтерских услуг.

Зарегистрироваться можно до 21 часа по мск 12 апреля по ссылке: https://klub-buhgalterov-nko.timepad.ru/event/1283213/. Всем зарегистрировавшимся вечером 13 апреля придет сообщение по e-mail с персональной ссылкой для подключения к вебинару.

Вопросы к онлайн-встрече принимаются до 23 часов 13 апреля по адресу bclub-ngo2014@mail.ru, тема письма: "Вопросы к вебинару КБА НКО 14.04.2020".

Мероприятие будет проходить в рамках проекта "Тематический ресурсный центр для НКО: налогообложение и бухгалтерский учёт". Посмотреть все обучающие материалы и записи вебинаров проекта можно по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCjTcVOe3ucOVpB84OsPa...

По итогам второго конкурса 2019 года проект "Тематический ресурсный центр для НКО: налогообложение и бухгалтерский учёт" получил грант в размере 3 млн 492 тыс. 289 рублей.