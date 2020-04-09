Жители Тобольска обращаются за помощью к волонтерам и социальным работникам

| Фото: Добровольческое движение Тюменской области | Фото: Добровольческое движение Тюменской области

529 обращений поступило на телефоны Центра социального обслуживания населения и Центра добровольческого движения от граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в связи с самоизоляцией, сообщает администрация Тобольска.

23 социальных работника центра, задействованных для обслуживания 393 курируемых ими пенсионеров, и 160 волонтеров ведут раздачу листовок в магазинах и аптеках Тобольска. С 10 до 12 часов они доставляют лекарства, с 12 до 15 часов отрабатывают заявки по приобретению продуктов питания. Для оперативности центру предоставлены автомобили.

Штаб по приему заявок от граждан расположен на базе Центра социального обслуживания населения по адресу 4 мкр., стр. 48. Работает он круглосуточно, звонки принимаются по телефону: 24-12-00.

Дополнительный штаб волонтеров на базе Центра добровольческого движения работает с понедельника по субботу с 9 до 17 часов. Телефон: 24-31-33.