Команда ТИУ - победитель отборочного этапа чемпионата "CASE-IN"

| Фото: АНО «Россия – страна возможностей» | Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Путевку в финал Международного инженерного чемпионата "CASE-IN", который входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", завоевали тюменские студенты-металлурги. Команда Тюменского индустриального университета успешно представила свой вуз, состязания прошли онлайн, сообщают организаторы.

Чемпионат проходит в 57 вузах, в ходе отборочных этапов в феврале – мае 2020 года более 10 тыс. молодых инженеров топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов решают инженерные кейсы по единой теме чемпионата "Технологическая модернизация" − одной из приоритетных тем для российской и мировой экономики.

В связи с противоэпидемиологическими мерами соревнования чемпионата были переведены в дистанционный формат. Студенческие команды представили в онлайне свои решения по направлениям "Горное дело", "Металлургия" и "Электроэнергетика". Эксперты – представители отраслевых компаний – в онлайне оценили идеи студентов и выбрали лучшие команды.

Команда Тюменского индустриального университета "Разрывная машина" стала победителем отборочного этапа. Дмитрий Корюкин (капитан команды), Амир Салихов, Евгений Белопахов и Илья Куфоров представят ТИУ на финале чемпионата в Москве.

Отметим, международный инженерный чемпионат "CASE-IN" − международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди студентов, школьников и молодых специалистов. Цель чемпионата − популяризация инженерно-технического образования и привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в топливно-энергетический и минерально-сырьевой комплексы.