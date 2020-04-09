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Волонтеры обеспечили кормом животных тюменского зоопарка

Общество, 19:00 09 апреля 2020

пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

17 мешков дробленого зерна, пшена, овса и других продуктов привезли для животных зоопарка на базе отдыха "Сосновый бор" тюменские волонтеры. Владельцы частного зверинца попросили о помощи – в условиях распространения новой коронавирусной инфекции у них нет гостей, а значит и средств на покупку продуктов, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Корм для помощи зверинцу, который находится по Ялуторовскому тракту, добровольцы приобрели на собственные средства, когда узнали о бедственном положении зоопарка. Теперь звери обеспечены едой как минимум на 7-10 дней.

"Мы сами приезжаем сюда отдыхать, привозим детей посмотреть на животных. Сейчас самое время объединиться и помочь друг другу, чтобы пережить этот непростой период", - рассказал секретарь первичного отделения партии № 10 Тюмени Максим Еремеев.

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# волонтерство , волонтеры , животные , зоопарк

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