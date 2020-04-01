Росгосстрах в Тюмени возобновил работу дежурного офиса

| Фото: Россгострах во ВКонтакте | Фото: Россгострах во ВКонтакте

Офис "Росгосстраха", расположенный в Тюмени на ул. Малыгина, 73, работает в дежурном режиме с 6 апреля.

Руководство компании, как сообщает пресс-служба "Росгосстраха", приняло такое решение, следуя рекомендациям Банка России, обеспечивать бесперебойную работу по социально значимым и обязательным видам страхования и "осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе в новогодние праздничные дни".

По словам директора филиала "Росгосстраха" в Тюменской области Андрея Жуланова, это решение актуально, так как для многих клиентов компании фактор человечности в страховании играет важную роль. Им привычнее обращаться за страховой услугой непосредственно в офис или к страховому агенту. При этом, как подчеркнул Андрей Жуланов, в фокусе руководства компании остается здоровье сотрудников, страховых агентов и клиентов: в продолжающем работу офисе регулярно проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия, сотрудникам предписано соблюдение всех мер предосторожности.

"Даже во время вынужденных выходных агенты "Росгосстраха" в Тюменской области продолжают свою работу, консультируя клиентов по телефонам и используя другие каналы связи, не предусматривающие непосредственного общения со страхователями", - отметил он.

Технологии продаж "Росгосстраха" предусматривают возможность получения безналичных денег за полисы: оплату банковскими картами, интернет-эквайринг и так далее. Для полноценного обеспечения поддержки продаж и беспрерывности процессов обслуживания агентов и партнеров "Росгосстраха" организована работа в дистанционном режиме операционных центров компании в Кирове, Рязани, Москве и Нижнем Новгороде. С начала этой недели они возобновили ввод в информационные системы компании договоров и процесс квитования. Служба поддержки розничных продаж "Росгосстраха", которая продолжит свою работу и в выходные дни, сейчас усилена опытными специалистами для оперативного решения всех возникающих у агентов вопросов и помощи им при взаимодействии с клиентами.