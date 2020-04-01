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Ялуторовчанин перевозил капсулы с героином в желудке

Происшествия, 10:35 10 апреля 2020

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области (архив) | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области (архив)

Жителя Ялуторовска, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, задержали на автовокзале ишимские полицейские. Мужчина проглотил капсулы с 18 граммами наркотика, сообщает УМВД по Тюменской области.

Для обследования 36-летнего ялуторовчанина доставили в медучреждение города. По заключению экспертизы в капсулах находился героин. Возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый заключен под стражу.

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# Ишим , наркотики , уголовное дело

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