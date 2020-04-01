Лайфхаки, лекции и интервью подобрали организаторы площадки "Лучше дома"

| Фото: Медиаполис во ВКонтакте | Фото: Медиаполис во ВКонтакте

Лайфхаки творческой съемки выйдут в аккаунте Конторы пароходства в Инстаграм 10 апреля, начало в 14 часов, сообщают организаторы платформы "Лучше дома".

Участники разберут этапы подготовки и реализации творческих фотопроектов от определения идеи и тематики до решения финансовых вопросов. Обсудят работу в команде: как ее организовать и распределить задачи так, чтобы локация не превратилась в поле битвы.

ИБ-stand up "ИБшник на удаленке" начнется здесь в 14 часов.

ИБ-стендап это тусовка, где профессионалы в сфере информационной безопасности, сисадмины делятся кейсами и заодно юморят в основном над нами, пользователями. Все по-доброму и очень забавно! Спикерами выступят 15 лучших экспертов России в сфере информационной безопасности.

Лекция Марины Дмитревской "Как смотреть спектакли и писать о них" начнется в 16 часов.

Марина Дмитревская — театральный критик, профессор РГИСИ, главный редактор "Петербургского театрального журнала", автор книг о театре. А еще – эксперт лаборатории для подростков "Здесь Я" На лекции мы узнаем: зачем древние греки ходили в театр, почему каждый спектакль может пройти только один раз, что такое "текст спектакля" и как его создать. Присоединится к лекции по ссылке.

Интервью с основательницей направления Boby mind Яной Нахимовой пройдет в аккаунте Школы йоги "Мудра" в Инстаграм, начало в 18 часов.

Ксения Шилина проведет интервью с основательницей направления Boby mind Яной Нахимовой. Тема встречи: зачем человеку совершенствоваться. Яна расскажет подробнее о направлении и как развитие мозга связано с работой тела.

Совместный эфир с Алексеем Голомолзиным начнется в аккаунте Конторы пароходства в Инстаграм в 18 часов. Ведущий Вахтанг Кусаев и Алексей проведут совместный эфир о том, как подготовиться к публичному выступлению.

Что еще для тюменцев подготовили организаторы платформы "Лучше дома" можно увидеть здесь.