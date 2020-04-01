Встречи с писателями, кулинарные мастер-классы и обзоры книг ждут ишимцев во время самоизоляции

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Библиотекари Ишима запустили ряд онлайн-проектов для тех, кто хочет провести время дома интересно и с пользой.

По словам главного библиотекаря центральной библиотеки Ларисы Грековой, пока не все получается онлайн, схема отлаживается, но для читателей, которые не смогли присоединиться к прямым эфирам, они транслируются в записи. И если первый прямой эфир собрал 23 зрителя, то трансляции набрали более 200 просмотров.

В библиоэфире "Писатель онлайн" прошла первая встреча с писателем-публицистом, ответственным секретарем Тюменского регионального отделения Союза писателей России Леонидом Ивановым. Следующим гостем библиоэфира станет тюменский писатель Александр Новопашин, встреча с ним запланирована на 14 апреля.

"Наших читателей ждет знакомство с рядом замечательных авторов, пока не называю их имена, потому что ведутся переговоры. Кроме того, планируем пообщаться с писателями-победителями Ершовской премии", - рассказала Лариса Грекова.

Она добавила, что стартовал еще ряд онлайн-проектов: обзоры книг, чтение вслух для детей, кружки для садоводов и любителей научных лабораторных опытов, мастерские по созданию мультфильмов и родословных, мастер-классы по разным направлениям.

Для детей работает "Библиокухня", где библиотекари вместе с детьми готовят несложные блюда и советуют, какие книги почитать, чтобы стать классным поваром.

Принять участие в мероприятиях можно здесь. Посмотреть, какие мероприятия пройдут в апреле и выбрать, здесь. Время проведения эфиров может меняться, уточнения публикуются на сайте центральной библиотеки.

Инна Кондрашкина