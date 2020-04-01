Около семисот малышей родились в областном перинатальном центре в марте

| Фото: перинатальный центр | Фото: перинатальный центр

679 малышей появились на свет в перинатальном центре в Тюмени в марте 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе ПЦ, из них - 345 мальчиков и 334 девочки, 14 двоен.

Напомним, что для беременных в период повышенной готовности предприняты особые меры для профилактики распространения коронавируса. Так, запрещены партнерские роды, все плановые операции и роды перенесены в 8 корпус на ул. Даудельную, а корпус на ул. Энергетиков, 26 предусмотрен для проведения родов женщин с признаками ОРВИ. Это было сделано для максимального разобщения пациенток.

Евгения Шевцова