В МЧС разработали приложение для оперативного реагирования на пожары

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Приложение "Термические точки" для оперативного реагирования на природные возгорания разработали в МЧС, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Приложение позволяет сократить время доведения до сил РСЧС информации об очагах горения. Полученные с космических спутников сведения оперативно передаются в приложение и информируют пользователя о возникающих термальных точках. Также существует возможность визуального отображения всех термоточек в рамках заданной области.

Приложение корректно работает как на компьютерах, так и на телефонах. Программа пока запущена в тестовом режиме, но специалисты МЧС и органов управления РСЧС уже подтверждают ее эффективность. Использование приложения особенно актуально для регионов, где уже начался пожароопасный сезон.

Использование приложения в перспективе позволит пресекать правонарушения в области пожарной безопасности и привлекать виновных лиц к административной ответственности.