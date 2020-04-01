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В Голышмановском городском округе готовы к пожарам и паводку

Общество, 09:19 11 апреля 2020

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

В Голышмановском городском округе все службы готовы к борьбе с пожарами и паводком. Специалисты филиала "Тюменской авиабазы" приступили к контролируемым отжигам сухой травы, которые необходимо произвести на площади около 300 гектаров, сообщает МЧС Тюменской области.

В 2020 году начало пожароопасного сезона и приход паводковых вод ожидается на 1,5-2 недели раньше периода 2019 года.

Специалистам им предстоит "нарезать" более 380 километров минерализованных полос и реконструировать четыре километра лесных дорог.

Сотрудники Голышмановского лесничества совместно с полицейскими патрулируют леса. Который год подряд применяется авиапатрулирование лесных массивов и космический мониторинг для оперативного выявления "термоточек". Контроль пожароопасной обстановки в сельских территориях ведут работники местных администраций и старосты.

На организацию противопожарных работ в текущем году из бюджета округа выделено почти 2 млн рублей, в том числе для материального стимулирования ДПД и обеспечения контрактов по тушению ландшафтных пожаров. Также в резерве имеется 1 млн рублей на непредвиденные нужды в пожароопасный и паводковый период.

Координировать действия всех служб экстренного реагирования будут диспетчеры окружной ЕДДС. Сообщать о сложных ситуациях нужно по телефону 112 .

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# Голышмановский городской округ , ГУ МЧС России по Тюменской области

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