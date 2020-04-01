Сотрудники "ЛесПаркХоза" ежедневно объезжают тюменские леса
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
С начала пожарного сезона патрульные группы МКУ "ЛесПаркХоз" ежедневно объезжают территории тюменских лесов, сообщает городской департамент безопасности жизнедеятельности.
Напомним, пожароопасный сезон 2020 года на территории лесов Тюменской области установлен с 10 апреля.
Объезд территории городских лесов города проводится ежедневно. В праздничные и выходные дни патрульные группы усиливаются сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД.
При обнаружении возгорания в лесах города Тюмени необходимо сообщить об этом по телефонам 112, 01.