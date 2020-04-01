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Сотрудники "ЛесПаркХоза" ежедневно объезжают тюменские леса

Общество, 17:48 11 апреля 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

С начала пожарного сезона патрульные группы МКУ "ЛесПаркХоз" ежедневно объезжают территории тюменских лесов, сообщает городской департамент безопасности жизнедеятельности.

Напомним, пожароопасный сезон 2020 года на территории лесов Тюменской области установлен с 10 апреля.

Объезд территории городских лесов города проводится ежедневно. В праздничные и выходные дни патрульные группы усиливаются сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД.

При обнаружении возгорания в лесах города Тюмени необходимо сообщить об этом по телефонам 112, 01.

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# Леспаркхоз , пожароопасный сезон

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