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В Тюменской области снизилось число аварий на дорогах

Происшествия, 11:40 13 апреля 2020

zavodoukovsk.admtyumen.ru | Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru

Число дорожно-транспортных происшествий на дорогах Тюменской области за последние две недели снизилось.

"Мы явно видим, что аварий стало меньше", – сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Но, как отмечают в региональной Госавтоинспекции, пьяных водителей не становится меньше. Так, 11 и 12 апреля тюменские автоинспекторы задержали 50 нетрезвых автовладельцев.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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