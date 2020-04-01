В Тюменской области снизилось число аварий на дорогах

| Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru | Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru

Число дорожно-транспортных происшествий на дорогах Тюменской области за последние две недели снизилось.

"Мы явно видим, что аварий стало меньше", – сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Но, как отмечают в региональной Госавтоинспекции, пьяных водителей не становится меньше. Так, 11 и 12 апреля тюменские автоинспекторы задержали 50 нетрезвых автовладельцев.

Инна Пахомова