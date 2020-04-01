Заводоуковские пожарные достали из колодца кошку
| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)
Кошку, провалившуюся в колодец, достали пожарные в Заводоуковске 11 апреля.
"Сотрудников 93-й пожарно-спасательной части местные жители вызвали на улицу Ворошилова. Помощь пожарных потребовалась в извлечении кошки из колодца", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.
Огнеборцы опустились в колодец по штурмовой лестнице и достали оттуда животное на поверхность.
Инна Пахомова