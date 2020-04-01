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Заводоуковские пожарные достали из колодца кошку

Происшествия, 15:34 13 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Кошку, провалившуюся в колодец, достали пожарные в Заводоуковске 11 апреля.

"Сотрудников 93-й пожарно-спасательной части местные жители вызвали на улицу Ворошилова. Помощь пожарных потребовалась в извлечении кошки из колодца", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

Огнеборцы опустились в колодец по штурмовой лестнице и достали оттуда животное на поверхность.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , животные , кошки

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