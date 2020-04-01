  • 14 апреля 202014.04.2020вторник
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Акция и конкурс "Обнимем ребенка с книгой!" запущены в России

Общество, 19:01 14 апреля 2020

Тюменский филиал Президентской библиотеки во ВКонтакте | Фото: Тюменский филиал Президентской библиотеки во ВКонтакте

Акцию "Обнимем ребенка с книгой!" запустило сообщество школьных библиотекарей России 1 апреля. Она продлится до 1 июня 2020 года, сообщает тюменский филиал Президентской библиотеки.

Разработки лучших российских специалистов по чтению доступны в электронном виде на платформе www.biblioschool.ru. "Читающая школа" и "БИБЛИОШКОЛА". Ресурс содержит журналы "Читайка", "Читаем вместе", книжные коллекции библиотечной тематики и множество иных методических, библиотечных, литературных материалов; "Уроки материнского чтения"; "Добру откроем сердце" (школа развивающего чтения для мам) - рекомендуемый список рассказов и методические подсказки.

Также проводится мультимедийный конкурс видеороликов или фотографий "Обнимем ребенка с книгой!". Для участия необходимо выбрать книгу и прочитать или прослушать ее с ребенком, используя рекомендации и вопросы, расположенные на ресурсе www.biblioschool.ru, затем создать видеоролики или фотографии момента семейного чтения книги с ребенком на русском и родных языках и разместить их на своих страницах в социальных сетях под хэштегами #Обнимем_ребенка_с_книгой!, #Читающая_мама, #Читающая_школа, #Семейное_чтение, #Детская_литература, #РШБА. Потом следует прислать ссылку с размещенными видеороликами или фотографиями на электронную почту: rusla@rusla.ru с пометкой "акция "Обнимем ребенка с книгой!".

Рекомендации по оформлению фото и видео - в Положении о конкурсе. Победителей выберут по числу просмотров и поставленных лайков. Всем участникам конкурса будут направлены именные электронные сертификаты. Лучшие работы наградят призами и грамотами.

Итоги конкурса будут размещены до 1 июля 2020 года на сайте rusla.ru.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , чтение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:36 14.04.2020Боец, чьи останки подняли тюменские поисковики, погиб при форсировании Западной Двины
19:23 14.04.2020На вебинаре тюменцам расскажут, что такое сельский туризм
19:01 14.04.2020Акция и конкурс "Обнимем ребенка с книгой!" запущены в России
18:15 14.04.2020Более ста заказов на лекарства и продукты выполнили сорокинские соцработники