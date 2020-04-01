Акция и конкурс "Обнимем ребенка с книгой!" запущены в России

| Фото: Тюменский филиал Президентской библиотеки во ВКонтакте | Фото: Тюменский филиал Президентской библиотеки во ВКонтакте

Акцию "Обнимем ребенка с книгой!" запустило сообщество школьных библиотекарей России 1 апреля. Она продлится до 1 июня 2020 года, сообщает тюменский филиал Президентской библиотеки.

Разработки лучших российских специалистов по чтению доступны в электронном виде на платформе www.biblioschool.ru. "Читающая школа" и "БИБЛИОШКОЛА". Ресурс содержит журналы "Читайка", "Читаем вместе", книжные коллекции библиотечной тематики и множество иных методических, библиотечных, литературных материалов; "Уроки материнского чтения"; "Добру откроем сердце" (школа развивающего чтения для мам) - рекомендуемый список рассказов и методические подсказки.

Также проводится мультимедийный конкурс видеороликов или фотографий "Обнимем ребенка с книгой!". Для участия необходимо выбрать книгу и прочитать или прослушать ее с ребенком, используя рекомендации и вопросы, расположенные на ресурсе www.biblioschool.ru, затем создать видеоролики или фотографии момента семейного чтения книги с ребенком на русском и родных языках и разместить их на своих страницах в социальных сетях под хэштегами #Обнимем_ребенка_с_книгой!, #Читающая_мама, #Читающая_школа, #Семейное_чтение, #Детская_литература, #РШБА. Потом следует прислать ссылку с размещенными видеороликами или фотографиями на электронную почту: rusla@rusla.ru с пометкой "акция "Обнимем ребенка с книгой!".

Рекомендации по оформлению фото и видео - в Положении о конкурсе. Победителей выберут по числу просмотров и поставленных лайков. Всем участникам конкурса будут направлены именные электронные сертификаты. Лучшие работы наградят призами и грамотами.

Итоги конкурса будут размещены до 1 июля 2020 года на сайте rusla.ru.