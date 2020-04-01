Пьяный житель Боровского укусил полицейского за ногу

| Фото: следственное управление СК РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление СК РФ по Тюменской области

Мужчину, укусившего сотрудника полиции, осудят в Тюменском районе, сообщает СУ СК России по Тюменской области.

Ночью 7 апреля 2020 года сотрудники полиции встретили в п. Боровский пьяного 41-летнего мужчину. Полицейские напомнили ему о необходимости соблюдения самоизоляции и предложили проводить домой. Обвиняемый начал вести себя агрессивно, полицейские попытались его задержать. В этот момент злоумышленник укусил одного из правоохранителей в правую голень.

Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.