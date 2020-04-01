Дистанционное обучение – возможность расширения знаний о коммуникациях, считают тюменские учителя

| Фото: Алёны Шастиной | Фото: Алёны Шастиной

Дистанционное обучение даст возможность для расширения своих знаний в сфере коммуникационных технологий. Такое мнению в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия" высказала учитель истории школы № 40 Тюмени Алёна Шастина.

Четвертая четверть в школах региона началась с полного перехода на дистанционное обучение. Алёна Шастина в школе № 40 ведет уроки истории, обществознания, права и экономики. У нее четыре восьмых класса и три одиннадцатых.

"Использую в период дистанционного обучения площадку ZOOM – для проведения видеоуроков и консультаций, сайты "Решу ОГЭ" и "Решу ЕГЭ" – для обмена заданиями, контроля знаний, активно пользуюсь соцсетью во ВКонтакте – для оперативной информации. Этот ресурс незаменим в работе классного руководителя. В каждой из семи бесед группы решаем вопросы по выполнению домашнего задания", - рассказала она.

Времени на видеоуроки выделяется немного, поэтому ученикам Алёна Шастина отправляет ссылки на сайты, где можно получить дополнительные знания по теме урока. Главное – детей не перегрузить обилием информации, отмечает учитель.

"С родителями общение происходит посредством мессенджера "Вайбер". В планах – осваивать новые интернет-платформы, расширять возможности дистанционного обучения. Планирую по видео-связи провести родительское собрание. Ученики, учителя, родители с пониманием, лояльно относятся к тем условиям, в которых мы сейчас оказались. Эта система будет налаживаться, стабилизироваться", - уверена тюменский педагог.

Напомним, в ноябре 2019 года урок учителя истории школы №40 Тюмени Алёны Шастиной, посвященный пятилетию присоединения полуострова Крым к России, признан лучшим по итогам всероссийского конкурса "Лучшие профориентационные практики" Министерства просвещения РФ. Всего на конкурс, который проходил на платформе "ПроеКТОриЯ" поступило более 1,5 тысяч заявок от учителей России. Лучшими признаны 110 проектов. От Тюменской области на конкурс было направлено 21 заявка, урок Алены Шастиной получил наивысшую оценку экспертов.

Анжела Лебедева