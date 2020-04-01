Грабитель угрозами заставил тюменца сдать телефон в комиссионку

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Тюменские оперативники раскрыли грабеж, 18-летний житель областного центра угрозами заставил потрепевшего сдать сотовый телефон в комиссионный магазин. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Тюмени.

По версии следствия, в подъезде жилого дома по ул. Республики произошел конфликт между двумя молодыми людьми. Злоумышленник, угрожая расправой, требовал у потерпевшего деньги.

Применив насилие, он отправился с потерпевшим в комиссионный магазин, где молодому человеку пришлось сдать свой сотовый телефон. Полученные 10 тыс. рублей подозреваемый забрал и потратил на алкоголь.

В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкция статьи предусматривает максимальное лишение свободы на срок до семи лет.