Боец, чьи останки подняли тюменские поисковики, погиб при форсировании Западной Двины

| Фото: поисковых отрядов «Кречет» и «Память» | Фото: поисковых отрядов «Кречет» и «Память»

Останки солдата Ивана Семеркова, погибшего смертью храбрых 18 августа 1941 года в боях за переправу реки Западная Двина, подняли бойцы тюменских поисковых отрядов "Кречет" и "Память" в районе деревни Сумари Западнодвинского района Тверской области. По архивным данным в этом районе вели бои подразделения 29 армии. За рубеж, проходивший по Западной Двине, шли кровопролитные бои.

Согласно оперативной сводке штаба Западного фронта 18 августа 1941 года части 29 армии, развивая наступление на Ильино, ведут упорные бои с противником.

252 стрелковая дивизия, выбив противника из района Сумари, вышла в Боброво.

Противник медленно отходит в южном направлении. 932 стрелковый полк, форсировал р. Зап. Двина в районе Устье, достиг района Рудня, где встретил упорное сопротивление противника. 927 стрелковый полк овладел Глазово и ведет бой за опорный пункт Пищулино. Противник оказывает упорное сопротивление.

В ходе тяжелых кровопролитных боев (дивизия потеряла около 3,5 тыс. человек убитыми и ранеными) сильно укрепленный оборонительный рубеж противника был прорван, немецко–фашистским войскам нанесены большие потери в живой силе и боевой технике .

До 26 августа дивизия вела тяжелые, упорные бои в направлении Ильино. В ночь на 27 августа, преодолев интенсивный сосредоточенный заградогонь всех видов оружия, смяв и дезорганизовав оборону переднего края упорно обороняющегося противника, отразив несколько яростных контратак его пехоты, вышли на рубеж юго-восточные Шалыгино, хут. Андреевские.

Красноармеец Иван Николаевич Семерков, 1919 года рождения, уроженец Пензенской области, Мокшанского района 14 августа 2015 года с отданием воинских почестей был похоронен на воинском мемориале в деревне Брод Тверской области.

В апреле 2018 года после кропотливой работы были найдены родные солдата, проживающие в поселке Мокшаны Пензенской области. Медальон, личные вещи и папка с историческими материалами были переданы поисковиками в семью красноармейца.