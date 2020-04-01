Красноармеец Иван Лосев пропал без вести через несколько дней после призыва

| Фото: Поисковое движение Тюменской области | Фото: Поисковое движение Тюменской области

Останки красноармейца Ивана Лосева бойцы поисковых отрядов "Кречет" (Тюмень) и "Память" (Западная Двина) обнаружили на левом берегу Западной Двины, у деревни Крутики Ильинского сельского поселения Тверской области.

Он был призван в Красную Армию 6 августа 1941 года Волоколамским РВК Московской области. По данным обобщенного банка данных "Мемориал" Иван Лосев пропал без вести через несколько дней после призыва.

Тюменским поисковикам удалось выяснить, что Иван Лосев был зачислен пулеметчиком в 924-й стрелковый полк 252-й стрелковой дивизии. Формировалась дивизия в начале июля 1941 года в Серпухове. А в ночь с 17 на 18 августа 1941 года два батальона 924-го стрелкового полка 252-й стрелковой дивизии скрытно форсировали Западную Двину и атаковали противника у деревни Сумари, разгромили штаб 3-го батальона 88-го пехотного полка вермахта и к полудню 18 августа, овладев высотой 169,8, вышли на рубеж деревень Крутики – Замощица.

19 августа подразделения 924-го стрелкового полка, понеся значительные потери, отошли на исходные позиции к реке. Именно в этом бою, как показали исследования волоколамского журналиста Владислава Соловьева, и погиб красноармеец Иван Лосев, как, собственно, и многие его однополчане. Трупы солдат, собранных с поля боя, хоронили там же, где они были найдены, по несколько человек в одну могилу.

Поисковикам удалось разыскать родственников Ивана Лосева. У него был старший брат Петр и две сестры – Лидия и Мария. Потомки Петра живут в Волоколамске, потомки Лидии – в Раменском, а потомки Марии – в Красногорске. Третья по старшинству Лидия Григорьевна Дрычкова, в девичестве Лосева (1912-2000 годы), жила в деревне Поповкино, похоронена на кладбище в селе Ивановское Волоколамского района. Ее внучка Светлана Юрьевна Сигачева, в девичестве Дрычкова, показала довоеннуую фотографию, на которой изображены родственники Ивана Лосева.

Останки пулеметчика Ивана Лосева погребены в деревне Брод Тверской области в 2016 году.