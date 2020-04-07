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Тюменские поисковики подняли останки старшего сержанта Николая Каликина в районе деревни Мясной Бор

Общество, 17:49 07 апреля 2020

сводный поисковый отряд Тюменской области | Фото: сводный поисковый отряд Тюменской области

Старший сержант Николай Каликин, 1914 года рождения, уроженец Горьковской области пропал без вести в июне 1942 года.

Весной 2007 года при проведении полевых поисковых работ в районе деревни Мясной Бор Новгородской области сводный поисковый отряд Тюменской области нашел останки бойца. При нем был обнаружен смертный медальон, который позволил установить имя. Боец числился пропавшим без вести в июне 1942 года.

Ожесточенные бои за коридор в районе Мясного Бора, который образовался в рамках операций по деблокированию Ленинграда, шли с декабря 1941 по июнь 1942 года. Ширина этого коридора менялась от 3-4 километров до узкого простреливаемого пространства в 300 метров.

Сложности в снабжении армии через этот узкий коридор обусловили неудачи Красной Армии в Любанской операции и привели в конечном счете к гибели Второй ударной армии.

25 июня 1942 года немецкой армии (в боях принимала активное участие и испанская Голубая дивизия) удалось ликвидировать этот коридор, в результате чего Вторая ударная армия оказалась полностью в окружении. В ходе попытки вырваться из окружения большая часть солдат погибла или попала в плен.

Сейчас в районе Мясного Бора ведутся активные работы по поиску и погребению погибших и незахороненных солдат.

Старший сержант Николай Каликин был похоронен на мемориале в Мясном Бору 8 мая 2007 года.

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# поисковое движение

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