Юных тюменцев приглашают на онлайн-тренировки

На бесплатные онлайн-зарядки юных тюменцев приглашают с понедельника по воскресенье. Прямые эфиры начинаются в 10 часов.

Чтобы приступить к тренировкам, необходимо пройти регистрацию и вовремя присоединиться к занятию.

"Онлайн-зарядка много времени не отнимет, это 15 полезных и активных минут. Особой физической подготовки не требуется. Занятия адаптированы под домашние условия. Каждый день комплекс упражнений меняется, добавляются новые элементы", - рассказала маркетолог школы тхэквондо "Керуги" Ольга Шестакова.

Посмотреть, как проходят тренировки можно по ссылке.