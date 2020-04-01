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Юных тюменцев приглашают на онлайн-тренировки

Спорт, 15:21 15 апреля 2020

На бесплатные онлайн-зарядки юных тюменцев приглашают с понедельника по воскресенье. Прямые эфиры начинаются в 10 часов.

Чтобы приступить к тренировкам, необходимо пройти регистрацию и вовремя присоединиться к занятию.

"Онлайн-зарядка много времени не отнимет, это 15 полезных и активных минут. Особой физической подготовки не требуется. Занятия адаптированы под домашние условия. Каждый день комплекс упражнений меняется, добавляются новые элементы", - рассказала маркетолог школы тхэквондо "Керуги" Ольга Шестакова.

Посмотреть, как проходят тренировки можно по ссылке.

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# онлайн-курсы , тренировки

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