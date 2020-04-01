Первый в Тобольске скейт-парк расположится в центре города

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Первый крытый скейт-парк появится в Тобольске. Расположится он в центре города, в здании, где когда-то занимались спортом военные солдаты, а затем юные гимнасты и ученики школы № 11, сообщает администрация города.

Тобольские любители трюков на велосипедах и скейтбордах, которых в городе немало, станут новыми хозяевами обновленного пространства. Они не будут зависеть от сибирской погоды и получат базу для тренировок круглый год. Скейт-парк будет приспособлен под самые востребованные виды экстремального спорта: роллерблейдинг, BMX, скейтбординг, скутерблейдинг.

Сейчас возле здания развернулись масштабные работы, строители снесли пристрой, провели демонтажные работы внутри здания, укрепляют несущие конструкции.

Такие преобразования стали возможными благодаря принятому четыре года назад решению областных и городских властей, а также компании СИБУР о запуске комплексной программы развития городской среды, в которую вошли более 40 объектов.