Следком: на мусоросортировочном заводе обнаружен труп мужчины
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Труп мужчины обнаружен на территории мусоросортировочного завода в Тюмени 15 апреля. Началась доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.
Тело было найдено при сортировке твердых бытовых отходов. "Проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в следственном отделе по Ленинскому округу Тюмени.