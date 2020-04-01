Следком: на мусоросортировочном заводе обнаружен труп мужчины

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Труп мужчины обнаружен на территории мусоросортировочного завода в Тюмени 15 апреля. Началась доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Тело было найдено при сортировке твердых бытовых отходов. "Проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в следственном отделе по Ленинскому округу Тюмени.