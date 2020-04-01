Тюменцы отметят День Земли

| Фото: российское экологическое общественное движение ЭКА | Фото: российское экологическое общественное движение ЭКА

Всероссийская акция "Мой День Земли" пройдет с 20 по 26 апреля и охватит всех небезразличных к экологическим проблемам людей. Участие в ней примут даже те, кто находится на карантине или самоизоляции, сообщает российское экологическое общественное движение ЭКА.

"Несмотря на некоторое снижение загрязнения из-за приостановки экономической деятельности и карантина, ситуация с пандемией не приводит к существенному улучшению экологической обстановки из-за огромного накопленного в предыдущие годы ущерба экосистемам Земли. Более того, пандемия усугубила целый ряд экологических проблем. В частности, породила огромное количество неперерабатываемых отходов, прежде всего, медицинских, и привела к остановке деятельности перерабатывающих предприятий, что усугубило ситуацию с мусором в мире. Также в ситуации пандемии усугубились лесные пожары, при этом многие волонтеры сейчас просто не могут присоединиться к их тушению из-за карантина", - сказала председатель правления движения ЭКА Татьяна Честина.

Чтобы принять участие в акции "Мой День Земли", можно совершить любое доступное им здесь и сейчас простое экологичное действие: использовать многоразовую маску; посадить дерево или цветок; помочь бездомному животному или приюту для животных; начать экономить воду; подарить вторую жизнь вещам, которые раньше планировали выбросить и так далее.

Фото- и видеорезультаты персонального вклада в Международный День Земли участникам предлагается опубликовать с 20 по 26 апреля 2020 года в своих аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники и TikTok со специальным хештегом #мойденьземли.